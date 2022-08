Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della prima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla prima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 13 e lunedì 15 agosto: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Prima giornata di campionato che riparte dall’ultimo duello Scudetto tra Milan e Inter con i rossoneri ad aprire le danze a San Siro, mentre i nerazzurri battezzeranno la nuova stagione nel ribollire del Via del Mare di Lecce. Sabato che porta in dote anche le turbolenze di Atalanta e Torino, nonché l’esordio assoluto in categoria del Monza. Domenica in campo la Viola e le romane, mentre a chiudere il turno saranno il Napoli a Verona nel ricordo di Garella e la rivoluzionata Juve che ospita il Sassuolo.

Sabato 13 agosto

Milan-Udinese 4-2 LIVE (2′ Becao, 11′ rig. Theo Hernandez, 15 Rebic, 45’+4 Masina, 46′ Diaz, 68′ Rebic)

Sampdoria-Atalanta 0-1 LIVE (26′ Toloi)

Lecce-Inter ore 20.45

Monza-Torino ore 20.45

Domenica 14 agosto

Fiorentina-Cremonese 0re 18.30

Lazio-Bologna ore 18.30

Salernitana-Roma ore 18.30

Spezia-Empoli ore 18.30

Lunedì 15 agosto

Verona-Napoli ore 18.30

Juventus-Sassuolo ore 20.45

CLASSIFICA

Milan 0

Udinese 0

Sampdoria 0

Atalanta 0

Inter 0

Lecce 0

Monza 0

Torino 0

Fiorentina 0

Cremonese 0

Lazio 0

Bologna 0

Roma 0

Salernitana 0

Spezia 0

Empoli 0

Verona 0

Napoli 0

Juventus 0

Sassuolo 0

