Risultati Serie A: l’Inter cade a San Siro sotto i colpi del Sassuolo. Napoli e Lazio conquistano la vittoria

La serata di Serie A si conclude con un risultato sorprendente, quello di Milano, e due vittorie di Napoli e Lazio.

L’Inter cade a San Siro: finisce 2-1 in favore del Sassuolo, che ferma così la capolista. Nelle altre due gare il Napoli vince in casa contro l’Udinese per 4-1, mentre la Lazio regola il Torino 2-0.

The post Risultati Serie A: l’Inter cade a San Siro, bene Napoli e Lazio appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG