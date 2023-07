Prosegue il ritiro dell’Inter ad Appiano Gentile per preparare la prossima stagione: ecco le immagini dell’allenamento di oggi

Anche la domenica è un giorno di lavoro per l’Inter nel corso del ritiro estivo per preparare la prossima stagione. Gli uomini di Simone Inzaghi, come testimoniato dalle foto pubblicate sui social del club nerazzurro, si sono allenati ad Appiano Gentile anche oggi.

Nel tweet si legge: « ». La prossima stagione è alle porte, non c’è un attimo da perdere!

L’articolo Ritiro Inter, le immagini dell’allenamento di oggi ad Appiano Gentile – FOTO proviene da Inter News 24.

