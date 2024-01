Il ricordo di Gigi Riva da parte di Rocco Sabato, ultimo calciatore ad aver indossato la sua maglia numero 11 al Cagliari

Quest’oggi Rocco Sabato, un passato con la maglia Cagliari, dove fu l’ultimo ad indossare la maglia numero 11 prima del ritiro, ha raccontato un aneddoto durante una trasmissione di Radiolina. Vi riportiamo le dichiarazioni dell’ex rossoblù, il quale ha parlato di Gigi Riva e del momento in cui è stato ritirato il suo numero. Le sue parole:

«Mi piace raccontare questo di Gigi durante il momento in cui abbiamo ritirato la 11. La cosa bella è che mi ha fatto sentire a mio agio e quasi si scusava con me del ritiro del numero, quasi fosse troppo per lui. Spiega l’umanità e l’umiltà di Gigi Riva. Mi porto dentro tutto questo oltre tutti quello che ha fatto per la Sardegna, l’Italia ed il calcio. Non mi aspettavo un epilogo del genere, per quanto fosse un grande non era immortale. Ieri una giornata piena di emozioni, la gente ha dato dimostrazione di quanto avesse fatto lui in quell’epoca e non solo. Credo che chi abbia vissuto quegli anni consideri impagabile tutto ciò. Ancora adesso cerco di capire quanto questa maglia (di Gigi) abbia rappresentato per Gigi, i sardi e la Nazionale. E’ e rimarrà uno dei campioni più grandi del nostro calcio. Chiudo così, mentre ieri passeggiavo per raggiungere Bonaria mi sono fermato davanti ad una scuola e c’erano tanti cartelli per Gigi. Penso che tutto ciò racconti quello che è stato Gigi».

