Il Chelsea questa sera dovrebbe fare un ampio turnover contro la Dinamo Zagabria in Champions League: priorità alla Premier

Con il primo posto del girone E già sicuro, il Chelsea si prepara ad affrontare la Dinamo Zagabria affidandosi al turnover.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in campo dovrebbero esserci Broja come centravanti, con alle sue spalle Ziyech e uno tra Pulisic e Chukwuemeka. Panchina invece per Koulibaly così come a riposo dovrebbero esserci anche Mount e Gallagher. Possibile partenza dal primo minuto per Zakaria.

