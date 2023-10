Stando a quanto riporta il Messaggero, il difensore della Roma starebbe forzando il recupero per la sfida contro l’Inter

Chris Smalling vuole esserci ad ogni costo contro l’Inter. Il difensore della Roma, stando a quanto riportato dal Messaggero, starebbe forzando i tempi di recupero.

In tal senso la sosta per gli impegni delle nazionali arriva nel momento migliore per Mourinho che nelle ultime uscite, date le assenze di Llorente e Kumbulla (oltre il già citato Smalling), ha dovuto arretrare Cristante senza mai far rifiatare Mancini e Ndicka. Il rientro in gruppo dell’inglese avrebbe un valore inestimabile.

L’articolo Rivali Inter: Chris Smalling spinge per esserci proviene da Inter News 24.

