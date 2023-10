L’attuale ds del Frosinone convinse Galliani a puntare sul brasiliano dicendogli che sarebbe andato all’Inter

C’era anche l’Inter nell’affare Kakà al Milan. Forse non come club interessato all’acquisto del brasiliano ma come “incentivo” per convincere Adriano Galliani. A raccontare lo spassoso retroscena a margine della Palermo Football Conference è l’attuale ds del Frosinone Guido Angelozzi.

«C’era Braida al Milan e aspettavamo Galliani. C’era Paolillo, procuratore di Kaka e mi disse che avremmo dovuto parlare bene del brasiliano, che io non avevo mai visto. Parlavamo di Kutuzov e un difensore, quando abbiamo finito dissi a Galliani che Kaka era fortissimo. Gli dissi che sarebbe andato all’Inter e chiese a Cantamessa il segno zodiacale del calciatore. Nessuno lo sapeva, ma una volta vista la data di nascita Cantamessa disse che si trattava di un campione. E alla fine Galliani lo prese».

L’articolo C’era anche l’Inter nell’affare Kakà: ecco il retroscena di Angelozzi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG