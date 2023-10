Si prospetta l’ennesima invasione nerazzurra da parte dei tifosi dell’Inter presso lo stadio Grande Torino per affrontare i granata

Dove c’è l’Inter ci sono anche i suoi straordinari tifosi, e settimana prossima i sostenitori nerazzurri sono pronti all’ennesima invasione nei campi di Serie A: lo scudetto si conquista tutti insieme così come si affrontano i momenti di difficoltà.

Si prospetta infatti che per la prossima partita di campionato Torino-Inter ci siano molti sostenitori nerazzurri, e non sarebbe una sorpresa vedere oltre 2mila tifosi interisti sugli spalti (e non solo all’interno del settore ospiti).

L’articolo Torino Inter, si prospetta l’invasione nerazzurra all’ex Olimpico proviene da Inter News 24.

