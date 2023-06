Roberto Martinez su Lukaku: «Al Chelsea gli chiedevano cose che non poteva fare» Le parole dell’ex ct del Belgio

Intervistato da Talk Sport, l’ex ct del Belgio, Roberto Martinez, si è soffermato sul momento di Romelu Lukaku, attaccante dell‘Inter.

LE PAROLE- «Ogni giocatore ha una qualità fondamentale, quella di Romelu è fare gol. Ma il problema è che a Londra gli è sempre stato chiesto di fare cose che non può fare. Se inizi a chiedere a un giocatore di fare cose che non sono la sua qualità principale, non si adatterà alla squadra. Se guardi le statistiche di Lukaku è nell’élite in termini di numero di gol segnati, ma deve giocare per lui e per le sue qualità»

L'articolo Roberto Martinez su Lukaku: «Al Chelsea gli chiedevano cose che non poteva fare» proviene da Inter News 24.

