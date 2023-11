Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A, ha così parlato a margine del Social Football Summit. Le dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE – «All’estero e in altri sport le decisioni dei direttori di gara non vengono contestate così. Sarebbe bello vedere uno stadio italiano applaudire l’arbitro così come mi è capitato di vedere qualche giorno fa dopo una gara di pallacanestro. Siamo un Paese in cui l’arbitro è una figura importantissima, tutti stanno ad aspettare con ansia le designazioni. Ma noi siamo un servizio, non i protagonisti della partita. Ci sono Paesi che, pur più avanti tecnologicamente di noi, considerano l’errore arbitrale una componente del calcio. Noi tutti, come arbitri, ormai ammettiamo serenamente quando sbagliamo. Allo stesso modo vorremmo però che la gente ci creda quando diciamo di aver preso una decisione giusta».

