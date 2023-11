Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha così parlato della direzione di gara dell’arbitro Guida in Juventus-Inter di domenica

Negli studi di Dazn, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha così parlato della direzione di gara di Juventus–Inter.

LE PAROLE – «Questo per me non è sicuramente un fallo, soprattutto per la tipologia di linea d’intervento che aveva posto l’arbitro Guida in questa gara, che è stata assolutamente corretta. Lui ha diretto un’ottima gara, perché sappiamo tutti che tipo di partita è Juventus-Inter. Io ho avuto il piacere di farla diverse volte, posso dirvi che è molto complicata. Le due squadre in questo caso hanno però affrontato il match in maniera molto corretta, così per il direttore di gara è stato più semplice dirigerla».

