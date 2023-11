Calciomercato Juve, spunta il nome a sorpresa per rinforzare il centrocampo bianconero: è un colpo alla Giuntoli

Tra i tanti nomi valutati dal calciomercato Juve per il centrocampo c’è anche quello dell’armeno Spertsyan, 23enne stella del Krasnodar da tempo nel mirino di Giuntoli e visionata per la sua duttilità, che gli consente di agire anche alle spalle della punta.

Il costo del cartellino oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro. Cifre non elevate che ne fanno un papabile obiettivo per Madama, dubbiosa però per il fatto che non ha mai giocato ad alti livelli nel calcio europeo. Una scommessa si, ma non una certezza da Scudetto.

