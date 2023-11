I tifosi della Juve, letta la notizia del possibile addio di Allegri per far spazio a Conte, si sono riversati in massa sui social a commentare la notizia di questo scenario che si avvererebbe a fine stagione.

Il nostro è un progetto a non vincere, il primo tassello per tornare al top è un allenatore affermato e forte. -Antonio Conte

-Hansi Flick

-Massimiliano Allegri — Mr. David Blanco (@David52151651) November 28, 2023

Io sono molto grata ad Allegri e per me sarà difficile vederlo andar via dalla Juve, ma sono consapevole che prima o poi accadrà, così come sono consapevole che per me sarebbe meno difficile se al suo posto tornasse Conte, mi darebbe sicurezza. — Keybianconera (@keybianconera) November 28, 2023

Allegri il male più grande mai fatto a questo club. Prendere Conte vuol dire non aver imparato nulla. Intanto chi ha voglia di guardare al proprio futuro pensa di prendere Motta. — AB BI (@ABBI45023611) November 28, 2023

C’è chi condivide un ritorno dell’ex capitano e chi, invece, preferirebbe guardare avanti facendo il nome di Thiago Motta. Ma siamo appena a novembre e di voci e nomi se ne faranno probabilmente ancora molti.

