Le parole di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, sulla nuova linea arbitrale del campionato italiano

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, è stato ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Di seguito le sue parole.

LINEA DI ARBITRAGGIO – «C’è stata una linea di arbitraggio più europea, con un miglioramento nella fluidità nel gioco. Non è stato un percorso semplice, ma i risultati sono molto positivi. Ma non dobbiamo dimenticare che il campionato italiano non è la Champions League: dobbiamo adattarci al nostro campionato, cercando di prendere spunto dalle competizioni europee che sono riferimento per tutti».

RITORNO DI GARCIA E IL ‘VIOLINO’ – «Ricordo bene quella partita, mi creò parecchi problemi. Con una battuta, posso dire che con la tecnologia probabilmente in quella partita non ci sarebbe stato il violino di Garcia, avrei avuto molta più facilità nella risoluzione di alcuni problemi. Quel Juve-Roma è una di quelle partite in cui rimpiango di non aver avuto la tecnologia, forse oggi discuteremmo di un’altra storia. Mi fa piacere ritrovare Garcia è un grande allenatore».

