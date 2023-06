Il giornalista Michele Criscitiello ha detto la sua su diverse trattative riguardanti il centrocampo.

Michele Criscitiello a Tutti Convocati ha espresso una serie di considerazioni sulle voci di mercato riguardanti l’Inter ma non solo. “Dire Frattesi va all’Inter è rischioso, la volontà del calciatore c’è. L’Inter è in vantaggio, è un giocatore duttile e può adattarsi anche con Barella“.

Davide Frattesi

“Milinkovic-Savic lo devi cedere perché non rinnova e non lo puoi vendere a zero. Se vuoi guardare ai quattrini andava ceduto la scorsa estate e non questa. Giuntoli? Alla fine una quadra si troverà, rinuncerà a qualche soldo e ADL lo libererà a inizio luglio“. Si vocifera che i nerazzurri abbiano un’intesa di massima col Sassuolo per un totale di 35 milioni di euro: affinché Frattesi diventi un giocatore dell’Inter serve l’ok di Zhang.

