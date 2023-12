Le parole dell’ex attaccante dell’Inter Tommaso Rocchi in quella che è stata la sua esperienza alla corte nerazzurra nel 2013

Tramite il Guerin Sportivo, Tommaso Rocchi, ex attaccante di Lazio e Inter, ha parlato della sua esperienza in nerazzurro.

«Ero in scadenza con la Lazio: probabilmente se fossi rimasto alla fine sarei stato il capitano che alzava al cielo la coppa del 26 maggio, ma lo spazio era poco. Potevo restare e pensare già al dopo carriera, ma mi sentivo ancora calciatore e l’Inter fu una grande chance. Trovai un’organizzazione societaria perfetta: ho avuto l’occasione di giocare sei mesi con gente come Esteban Cambiasso, Javier Zanetti, Diego Milito. All’Inter ho segnato il gol numero cento in Serie A. Sarei dovuto rimanere un’altra stagione, ma poi in estate Moratti andò via, arrivò un’altra società, con un tecnico nuovo. E le cose cambiarono. Ma è stata comunque un’esperienza bellissima».

