Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato così di Rogerio, obiettivo del Milan. Le dichiarazioni

Intervenuto a Rai Sport, Giovanni Carnevali ha parlato anche di Rogerio, obiettivo del calciomercato Milan per rinforzare la fascia sinistra. Queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Sassuolo.

PAROLE – «Col Milan non c’è stata trattativa per Rogerio, abbiamo altre opportunità ma non col Milan in questo momento. Magari nei prossimi giorni arriveranno anche loro».

