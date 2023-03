Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato a Four Four Two della sua stagione in giallorosso e Mourinho

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato a Four Four Two della sua stagione in giallorosso e Mourinho. Le sue dichiarazioni:

«José è una leggenda, lo adoro. È quello che noi chiamiamo un vero capo. È un leader. Quando parla, lo si ascolta. Sa come gestire i suoi uomini, è uno dei migliori al mondo in questo. Sa come come guidarti, come entrare davvero nella tua testa. Anche se stai facendo un ottimo lavoro, cercherà comunque di farti fare di più. Non è mai soddisfatto, vuole sempre di più».

L’articolo Roma, Abraham: «Mourinho lo adoro, ti spinge a fare sempre di più» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG