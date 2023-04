Allarme in casa Roma verso le sfide contro Atalanta e Milan. Josè Mourinho perde due titolarissimi della sua rosa

Preoccupazione in casa Roma in vista dei prossimi fondamentali impegni. Josè Mourinho dovrà affrontare le gare contro Atalanta e Milan, scontri diretti per la Champions League, senza due titolarissimi della squadra.

Come riporta il Corriere dello Sport, Gini Wijnaldum e Chris Smalling sono usciti malconci dalla gara contro il Feyenoord di Europa League. Per entrambi un problema muscolare. Oggi previsti dei controlli più approfonditi che daranno certezze sui tempi di recupero. Per entrambi il vero obiettivo è la gara europea contro il Bayer Leverkusen dell’11 maggio.

