Separazione tra la Roma e Pietro Berardi, CEO dei giallorossi: per il successore la famiglia Friedkin cerca un profilo con competenze sportive

Nel pomeriggio di ieri la Roma, con un cominciato, ha fatto sapere che Pietro Berardi non è più il CEO dei giallorossi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si tratta di una decisione consensuale e sull’addio non pesano le vicende legate alle plusvalenze o dello stadio, tanto che l’assessore all’Urbanistica di Roma, Veloccia ha voluto confermare che il progetto va avanti.

La decisione dei Friedkin per il successore è quella di scegliere un uomo con maggiore esperienza in ambito sportivo, se non calcistico, che possa trattare per lo stadio a Pietralata e con la UEFA con maggiore cognizione di causa.

L’articolo Roma, cambio in dirigenza: via Berardi e si cerca un uomo di campo proviene da Calcio News 24.

