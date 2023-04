Zeki Celik, terzino della Roma, ha parlato della gara di oggi contro il Milan e della marcatura su Rafael Leao: le sue dichiarazioni

Intervistato da Sky dopo Roma-Milan, Zeki Celik ha dichiarato:

«Abbiamo giocato molto bene, ma gli ultimi minuti sono stati difficili. Abbiamo preso gol e siamo delusi. Conosco molto bene Leao, ho fatto bene in difesa e sono contento della mia prestazione. Sì, siamo uniti e abbiamo lottato per vincere. Ci dispiace per gli infortuni di Kumbulla e Belotti. Corsa Champions? La classifica è molto equilibrata, ma vogliamo lottare fino alla fine. Mourinho? Siamo contenti col mister perché ci spinge sempre».

