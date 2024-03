Paulo Dybala e Romelu Lukaku entrambi a segno nella vittoria della Roma con il Monza: entrambi ora sono in doppia cifra

La nuova Roma di De Rossi continua a convincere, grazie anche alla coppia d’attacco Dybala-Lukaku. Contro il Monza entrambi i calciatori sono andati a segno: prima il belga, su assist dell’argentino e poi la Joya su punizione per il temporaneo 3-0.

Come riportato da Opta i giallorossi ritrovano così una coppia offensiva in grado di andare entrambi in doppia cifra – Lukaku 10, Dybala 11 gol -, qualcosa che non succedeva dalla stagione 2016/17. In quell’occasione gli attaccanti erano Dzeko e Salah, che finirono la stagione rispettivamente con 29 e 15 reti.

