Mourinho vuole far dimenticare la brutta Roma rinunciataria vista a San Siro contro l’Inter: contro il Lecce squadra d’attacco

Anche se vista come un male necessario Jose Mourinho vuole far dimenticare ai tifosi la Roma rinunciataria, attendista e difensiva di San Siro contro l’Inter. Contro il Lecce il tecnico avrebbe deciso per la linea dura offensiva.

Per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, domenica alle 18.00 all’Olimpico spazio dal primo minuto per Dybala e Lukaku, ma non solo: la volontà dello Special One sarebbe quella di inserire un terzo sostengo in attacco, con El Shaarawy al momento favorito su Aouar.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG