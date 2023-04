Dybala-Abraham continuano a essere monitorati in casa Roma, sembra crescere l’ottimismo per riaverli in campo per il ritorno contro il Feyenoord

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’inglese potrebbe aver accusato soltanto dolore alla spalla, mentre la Joya dovrebbe effettuare degli esami strumentali per capire meglio l’entità del guaio muscolare. La speranza di Mourinho è che sia riuscito a fermarsi in tempo.

