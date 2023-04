In casa Inter si sta parlando ormai con grande insistenza del futuro sulla panchina, in molti danno per scontato l’addio di Inzaghi

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Thiago Motta sarebbe in pole per sostituirlo nella prossima stagione. Diverse voci parlerebbero anche di De Zerbi.

