Le parole di Bryan Cristante, centrocampista della Roma, dopo la vittoria dei giallorossi contro il Brighton in Europa League

Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma con il Brighton. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Siamo stati bravi, l’abbiamo interpretata bene dal primo minuto, siamo entrati con la testa giusta. Se andavamo forte sapevamo di potere fare bene».

PREPARATA NEI MINIMI DETTAGLI – «Sì, sì, perfetta, benissimo. Poi siamo stati anche più bravi a mettere in pratica quello che abbiamo provato in questi giorni. C’è questa grande prestazione che ci aiuta molto per il ritorno, anche se non è finita».

PARTITA QUASI PERFETTA – «Quasi perfetta… C’è sempre da migliorare, ma dopo queste serate le cose belle vengono più facilmente agli occhi. Stiamo facendo un bel percorso, partita dopo partita, il mister sta facendo le cose alla grande, ha toccato i punti che dovevano essere toccati, lo stiamo dimostrando».

ENNESIMO SOLD OUT – «Giocare qui all’Olimpico, sempre sold out, è sempre uno spettacolo. Siamo solo che contenti quando riusciamo a rendere tutti felice per ripagare questo affetto».

