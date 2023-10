Brayan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro l’Inter

PAROLE – «Siamo arrivati un po’ a corto di energie, l’avevamo preparata in questo modo aspettandoli e quel gol sul finale dispiace. Loro sono una squadra forte, hanno una rosa più ampia e non avevamo le energie per prenderli alti tutta la partita».

INTER – «L’Inter ha una rosa molto ampia, può giocare due partite consecutive e hanno tanti titolari in panchina. Sono un altro livello in Serie A. Sapevamo l’ambiente che trovavamo e non ha disturbato più di tanto».

