Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Brighton di Europa League. Le sue dichiarazioni:

GESTIONE – «Io penso che la gestione, per un calciatore e per un allenatore, sia il pane. Gestire i momenti, i risultati, il proprio corpo, tutto. Però sbagliamo se diamo alla parola gestione un’accezione negativa, speculativa. Gestire non vuol dire ‘Sono in vantaggio di 4 gol, mi chiudo in area e speriamo che non ne facciano 4 pure loro’. Gestire vuol dire riconoscere le fasi della partita, riconoscere le fasi di condizioni psicofisiche, calcistiche dell’avversario e le proprie. E se c’è stata una partita dove abbiamo gestito veramente bene le forze secondo me è stata proprio quella dell’andata, dove nel secondo tempo loro hanno preso il pallino in mano, che è una cosa che succede anche quando giocano con le squadre più foti della Premier. Noi siamo stati bene a stare un pochino più coperti e a fargli male in contropiede. È una qualità di una squadra».

DYBALA-LUKAKU – «Paulo sta bene, sta con noi, come tutti gli altri giocatori. Romelu ha questo problema all’anca che si porta dietro da mesi, forse anni. Ogni tanto gli rispunta fuori e quando succede lo deve gestire con un po’ di riposo. Ora non mi chiedete quanto riposo perché non lo so, ma un po’ di riposo. Sarebbe la gioia più grande iniziare a cambiare questo concetto, che forse in parte già sta cambiando, che senza Dybala o Lukaku non si possa giocare a pallone. Anche perché io penso che ci siano dei giocatori molto forti in questa rosa e sono sicuro che possiamo riuscirci, anche senza di loro. Se ci sarà Paulo ancora lo devo decidere, però sono proprio tranquillo con i giocatori che ho a disposizione oggi».

