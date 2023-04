Nel match di giovedì prossimo di Europa League contro il Feyenoord, Paulo Dybala e Tammy Abraham dovrebbero esserci

Secondo quanto riportato da Il Tempo, gli esami fatti in questi giorni dai due giocatori della Roma hanno dato esito positivo, escludendo lesioni all’adduttore per l’argentino ed evidenziando solo una lussazione alla spalla per l’inglese. Dybala e Abraham non ci saranno oggi contro l’Udinese, ma sono pronti ad aiutare la squadra giovedì contro gli olandesi.

