Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato ad Highsnobiety, uno shooting fotografico. Ecco le sue dichiarazioni

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato ad Highsnobiety.

PAROLE – «Credo che la via per raggiungere grandi obiettivi è sempre lunga. So che devo ancora arrivare a raggiungere molti miei obiettivi, vincere trofei e forse premi individuali, ma sono sempre motivato. Così come lo sono nell’aiutare i miei compagni di squadra che possono non avere vinto alcun titolo o che hanno obiettivi da raggiungere, perché per tutti noi è possibile raggiungere traguardi. Penso che quello che ho raggiunto nella mia carriera sia ormai parte del passato, e la cosa migliore da fare è cercare di guardare avanti per raggiungere gli obiettivi che abbiamo in mente. La verità è che penso di avere l’età giusta per poter continuare a raggiungere gli obiettivi e continuare a lavorare, continuare a crescere. Ne ho molti in mente sia a livello calcistico sia nella vita e credo che il modo migliore per raggiungerli sia lavorare, fare del mio meglio, sistemare ogni dettaglio in modo che io possa essere sempre al 100%.Posso raggiungere questi obiettivi. In caso contrario, voglio non avere dubbi e non avere rimpianti per non aver fatto tutto per raggiungerli».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG