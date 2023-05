Buone notizie per la Roma in vista della finale di Europa League: Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo senza avvertire dolori alla caviglia

La Roma prepara la finale di Europa League di mercoledì a Budapest contro il Siviglia e filtrano buone notizie sul fronte Dybala.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Joya è tornato ad allenarsi in gruppo oggi, senza sentire dolori alla caviglia. Si alzano le quote sulla sua disponibilità per mercoledì.

