L’ex portiere Luca Marchegiani ha voluto ricordare la finale che la squadra di Guardiola ha perso contro il Chelsea.

Luca Marchegiani a Sky Sport si è proiettato già alla finale di Champions. “Lukaku può insinuare il dubbio in Inzaghi vista la condizione fisica che ha trovato: ieri l’ho visto anche mentalmente in forma, ha provato anche l’1 contro 1. Il gol dell’1-0 esprime anche l’intesa con Lautaro, i gol che hanno fatto spesso non giocando insieme ma alternandosi dimostra che possono essere determinanti nella finale. Il gol del 1-0 è nato da uno schema consolidato, una grande combinazione tra i due attaccanti”.

Romelu Lukaku-Federico Gatti

“Un altro fattore fondamentale su cui ragionare è la preparazione di Inzaghi prima delle partite importanti. Ho visto una finale del City che partiva favorito e poi ha perso col Chelsea senza riuscire a esprimersi ai suoi standard. L’Inter deve avere consapevolezza che è una partita secca e può succedere di tutto. A volte Inzaghi ha fatto scelte cervellotiche di cui non si avvertiva il bisogno ma queste partite le prepara in maniera maniacale, cercherà di trovare il modo per mettere in difficoltà il City, non penso che l’Inter andrà lì come vittima sacrificale“.

