Le prossime due gare sono importantissime per i nerazzurri: la società spera di più nel campionato ma la Champions è un’occasione forse irripetibile.

L’Inter è divisa tra campionato e Champions League: il gruppo di Inzaghi pare aver trovato ora la condizione fisica ottimale tanto attesa in passato. Il tecnico ha quasi tutta la rosa a disposizione e ora può ruotarla a piacimento.

esultanza gol Lautaro Martinez

Secondo la Gazzetta dello Sport 7 giocatori sono destinati a giocare entrambe le due prossime partite, si tratta di Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Barella e forse anche Brozovic e Calhanoglu. Tanto per cominciare di sicuro tutti e 8 sono in campo oggi a Roma. L’unico che può far cambiare idea all’allenatore è Lukaku ma serve quasi un miracolo.

L’articolo Roma e Milan: Inzaghi individua i titolarissimi proviene da Notizie Inter.

