Numerosi le iniziative organizzate dai nerazzurri in occasione di Inter-Sassuolo per premiare i soci degli Inter Club

L’Inter ha raggiunto un record per quanto concerne il numero dei soci agli Inter Club in questa stagione, e dedicherà la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo proprio a loro, organizzando alcune iniziative.

Su inter.it si legge: «MILANO – La passione per l’Inter non ha limiti né confini. Lo dimostrano ancora una volta i numeri della campagna tesseramenti Inter Club, che in questa stagione ha stabilito un nuovo primato nella storia del Centro Coordinamento. Il 2022/23 ha visto infatti uno sviluppo da record: con 154.008 soci a livello globale, questa è la migliore stagione in assoluto dalla nascita del progetto Inter Club. Questo risultato eccezionale verrà celebrato in occasione di Inter-Sassuolo, in programma sabato 13 maggio alle 20.45.

In occasione di Inter-Sassuolo gli Inter Club saranno protagonisti fin da mattino, quando avranno l’opportunità di accedere in esclusiva allo stadio per realizzare una coreografia celebrativa del record. Il gagliardetto ufficiale della partita sarà personalizzato con un esclusivo ricamo “Inter Club Special Match – 154.008 New World Record” e all’intervallo andranno invece in scena gli Inter Club Awards, con i migliori club della stagione che verranno premiati a bordocampo alla presenza del Top Management nerazzurro. I rappresentanti dei club premiati avranno inoltre la possibilità di accedere alla sala hospitality Milano Lounge, mentre i soci junior parteciperanno ad uno speciale Meet&Greet con alcuni giocatori al termine della partita».

L’articolo Inter-Sassuolo, gara dedicata ai soci Inter Club: ecco le iniziative per i tifosi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG