Nel calcio i dettagli possono cambiare la storia, come accaduto al sostituto che l’Inter aveva individuato per rimpiazzare l’addio di Milan Skriniar. A rivelare la notizia è il giornalista Pasquale Guarro su Calciomercato.com.

Il sostituto individuato rispondeva all’identikit di Tiago Djaló. Il centrale classe 2000 di proprietà del Lille sarebbe potuto arrivare anche a gennaio, anticipando così la partenza dello slovacco in direzione Parigi, ma un brutto infortunio ha complicato inevitabilmente le cose. I nerazzurri avevano già trovato l’accordo ma a marzo il calciatore ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Trattativa dunque in stop, ma che potrebbe comunque andare in porto in estate. Il giocatore tornerà a disposizione per settembre. I dirigenti nerazzurri, prima di chiudere il colpo, vogliono assicurazioni dal punto di vista fisico. Vedremo come si evolverà la situazione.

