La Roma scenderà domenica sera in campo contro l’Empoli: Lorenzo Pellegrini non ci sarà per dei fastidi all’adduttore

La Roma prepara la partita di domenica sera contro l’Empoli. Per l’occasione, come riportato da VoceGialloRossa.it, Lorenzo Pellegrini potrebbe non essere a disposizione di Mourinho.

Il capitano giallorosso ha accusato infatti un fastidio all’adduttore sinistro. Si tratta del secondo fastidio fisico, dopo quello patito in ritiro della nazionale al flessore destro.

