Quattro calciatori della Cantera del Real Madrid arrestati per aver diffuso materiale pedopornografico: coinvolta anche la prima squadra

Nelle ultime ore in Spagna è esploso un altro grosso scandalo di natura sessuale, nelle concitate settimane del caso Rubiales e che coinvolge il Real Madrid. Oggi la polizia spagnola ha arrestato quattro calciatori della Cantera – tre della squadra C e uno del Castilla – aver ripreso e diffuso un video di natura sessuale con protagonista una minorenne.

Anche se i nomi dei calciatori non è noto, in Spagna ci si chiede se la vicenda potrebbe coinvolgere anche i giocatori della prima squadra. Secondo quanto riportato da AS in un primo momento non sarebbero coinvolti. Di avviso diverso El Confidencial, che invece afferma che l’indagine potrebbe allargarsi. Il cellulare degli arrestati è al vaglio delle indagini.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG