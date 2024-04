L’ex portiere Flavio Roma descrive le caratteristiche di Youssef Fofana del Monaco e Kephren Thuram del Nizza recentemente accostati ai rossoneri.

Flavio Roma era presente al Padel Best Expo di Montecarlo al Grimaldi Forum ed ha parlato della stagione del Milan e di alcuni centrocampisti accostati ai rossoneri. “Il Milan? Me lo aspettavo così, conoscendolo un po’ da dentro, la classifica ci sta ed è giustissima. Anche se l’Inter è un po’ troppo forte, sennò poteva anche lottare per lo scudetto. Dietro un po’ la sorpresa è il Napoli da cui ovviamente ci aspettavamo un po’ di più visto la vittoria dello scudetto. Comunque dietro, le varie Roma, Napoli e Bologna sono tutte al posto giusto”.

Le possibilità del Milan in Europa League

“Può vincere la coppa, ha le qualità mentali e morali e tecniche, con un Leao com’è oggi, Maignan, lo stesso Theo e non voglio nominarli tutti ma il 90% è ad un livello tale da poter vincere la competizione. Non sarà facile contro la Roma, ora in salute con De Rossi e tranquilla mentalmente nell’esprimersi, ma il Milan è nella stessa situazione. Sarà un bella partita, ma vedo favoriti i rossoneri”.

Sugli obiettivi a centrocampo del Milan

“Youssef Fofana? Forte è forte, lo conoscevo già prima. Quest’anno sta anche dimostrando più continuità, è pronto per il campionato italiano, di testa e fisicamente. Khephren Thuram nel settore giovanile del Monaco aveva già mostrato qualità, l’ho visto da vicino. Ora gioca ad alto livello e può essere un giocatore sicuramente interessante”.

