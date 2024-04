Il giornalista della RAI Francesco Rocchi prova ad anticipare l’andamento del derby italiano dell’andata dei quarti di Europa League.

Radio Rossonera ha intervistato Francesco Rocchi che ha detto la sua su Milan-Roma. “Milan e Roma stanno benissimo, lo dimostrano i numeri. La Roma non è certo più quella di Mourinho con la quale il Milan ha vinto due volte in campionato. La vittoria nel derby poi galvanizza molto l’ambiente”.

Cosa aspettarsi dai rossoneri

“Io penso che giocheranno all’attacco. Pioli ha sempre ribadito che questa è una squadra costruita per fare un gol in più degli avversari, ma se andiamo a vedere anche l’ultima partita col Lecce qualche occasione agli avversari la concede sempre. Il Milan comunque a San Siro deve mettere il più possibile al sicuro il risultato perché all’Olimpico non sarà facile, vincendo magari anche con qualche gol di scarto”.

Zlatan Ibrahimovic-Stefano Pioli

Europa League decisiva per Pioli

“Tutte le dichiarazioni vanno ormai in un’unica direzione. Poi sappiamo che nel calcio gli umori cambiano repentinamente… C’è questa doppia sfida di Europa League che è un derby, per cui comunque uscire contro un’italiana crea molti più malumori rispetto ad un Liverpool. E soprattutto c’è anche un derby cittadino in cui, stando ad oggi, l’Inter potrebbe veramente giocarsi lo Scudetto in casa del Milan. E il sesto perso sarebbe mal digerito dalla piazza. Diciamo che ci sono ancora due appuntamenti che possono cambiare la temperatura della piazza, ma Pioli sta dimostrando di avere saldamente in mano una squadra totalmente rinnovata nell’organico ad inizio stagione”.

