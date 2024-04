Il giornalista Sebastiano Vernazza sostiene che i rossoneri non possono pensare solamente all’Europa League, specie la settimana prossima quando ci sarà il derby.

Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport “dimentica” l’Europa League e pensa al derby che potrebbe regalare la seconda stella all’Inter. “Resta viva, anzi vivissima la possibilità che l’Inter vinca lo scudetto nel derby in casa Milan di lunedì 22 aprile. Tutto merito di Davide Frattesi: a Udine l’incursore azzurro ha risolto agli sgoccioli una partita cominciata male – Udinese in vantaggio con gollonzo di confezione interista -, proseguita senza troppi squilli e finita in gloria. Al prossimo giro, si giocheranno Sassuolo-Milan e Inter-Cagliari ed è facile pronosticare le vittorie delle due milanesi, anche se le avversarie non faranno da sparring partner perché corrono per la sopravvivenza in Serie A”.

Stefano Pioli

La “vigilia” del Milan

“Il deterrente più forte della seconda stella interista nel San Siro rossonero rimane la striscia negativa del Milan negli ultimi derby. Il Milan ha perso gli ultimi cinque e non può permettersi di fare tombola con il sesto scivolone di fila, pena lo smottamento in uno stato di sudditanza assoluta. Immaginiamo che i giocatori di Stefano Pioli affronteranno il derby del 22 con lo spirito di chi non può cedere un’altra volta. Se guardiamo all’ultimo mese, il Milan sta meglio, ha ritrovato la leggerezza di gioco e di passo. Ha però il problema del calendario, i quarti di finale d’Europa League contro la Roma, ma non è detto che sia un male. La Juve non ha sfruttato l’anno di esclusione dalle coppe europee. L’Inter è scesa di tono nel momento in cui è stata eliminata dall’Atletico Madrid in Champions. Può essere che sotto pressione si renda di più e che le uscite di scena deprimano un filo anche chi, come l’Inter, festeggerà lo stesso un grande titolo”.

