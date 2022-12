La Roma vuole Frattesi e viceversa, l’idea della società giallorossa è quella di chiudere subito per il centrocampista

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club capitolino avrebbe trovato in Frattesi il giocatore ideale per rinforzare la mediana di Mourinho. Lui vorrebbe tornare nel club che l’ha cresciuto e dopo Natale potrebbe essere un nuovo incontro tra il suo agente e la Roma per cercare di arrivare a una quadratura con il Sassuolo.

L’articolo Roma-Frattesi, la società vuole chiudere subito: le ultime proviene da Calcio News 24.

