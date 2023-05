Roma, furia Mourinho dopo la partita con il Monza: «Chiffi il peggior arbitro che ho trovato in tutta la mia carriera»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Monza. Le sue dichiarazioni:

«Quando sei stanco perdi concentrazione. Abbiamo avuto in campo gente con grande difficoltà che ha dato tutto ed era stanchissima. Nonostante questo hanno giocato tutti con grande orgoglio come nel dna della squadra. La panchina per noi è inesistente con diversi ragazzi non pronti a giocare a questi livelli. Arbitro? Penso sia il peggiore che io abbia trovato il peggiore di tutta la carriera. E’ dura giocare con questo direttore di gara. Infortuni? Quando tu hai una squadra con 30 giocatori uguali non devi avere infortuni muscolari, ma noi non siamo questi. Siamo l’unica squadra che non ha rosa per stare dove siamo ma in Coppa siamo in semifinale e lottiamo per la Champions, giocando anche partite in più degli altri».

L’articolo Roma, furia Mourinho: «Chiffi il peggior arbitro che ho trovato in tutta la mia carriera» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG