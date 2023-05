Inzaghi, 100 panchine con l’Inter festeggiate con la vittoria a Verona nella partita di ieri sera

Sfilata di gol e di protagonisti nella notte nerazzurra di Verona. L’Inter vince e domina contro l’Hellas con un 6-0 che porta i nerazzurri a quota 60 punti in classifica. Una festa coronata dalla 100esima panchina nerazzurra di mister Simone Inzaghi che ha commentato così il match:

“Siamo stati bravi, abbiamo approcciato bene la gara contro una squadra che nel 2023 aveva perso solo con la Fiorentina qui la Bentegodi, una vittoria importante ma sappiamo che tra 72 ore saremo ancora in campo. Era una partita importantissima, abbiamo fatto tre vittorie di fila in Campionato e dobbiamo continuare così. Sappiamo che non abbiamo un calendario facile ma nel campionato italiano tutte le partite sono difficili. La cosa principale che è cambiata è finalizzare le azioni e fare gol, non era un’Inter diversa, stasera abbiamo fatto 6 gol, in alcune partite non eravamo riusciti a segnare ma il gioco c’era. Avevamo la speranza di tornare in finale di Coppa Italia e in semifinale di Champions, lavoro con grandissimi professionisti che mi aiutano in tutto e siamo contenti di quello che abbiamo fatto, ora con 3 vittorie abbiamo raddrizzato un pochino la classifica ma dobbiamo pensare una gara alla volta e andare sempre in campo nel migliore dei modi. In campionato potevamo fare meglio ma mancano ancora le ultime partite e vogliamo arrivare tra le prime quattro. Quello che ci sta aiutando è il lavoro quotidiano che facciamo con i ragazzi, cerchiamo di arrivare a traguardi prestigiosi per la nostra società perché vogliamo finire la stagione nel migliore dei modi, abbiamo tanto da giocarci e vogliamo metterci tutto”.

L’articolo Inzaghi, 100 panchine con l’Inter festeggiate con la vittoria a Verona proviene da Inter News 24.

