L’Hellas stacca la spina di proposito, mentre l’Inter è più carica che mai e al 9’ fa poker con una pennellata d’alta scuola di Lautaro, servito da Brozo, a tu per tu con Montipò. La ripresa diventa un allenamento e l’Hellas ha la sfortuna di fare da sparring partner. Al 16’ la cinquina è servita: Acerbi si lancia in ripartenza e trova Dzeko largo in area: il bosniaco mette a sedere Doig con una finta e poi col sinistro trova il palo più lontano.

Il resto è accademia, almeno fino all’ultimo secondo di recupero, quando il Toro incorna per la seconda volta e chiude i conti: game, set and match direbbero nel tennis. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.