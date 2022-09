Allo Stadio Olimpico, Roma e HJK Helsinki si sfidano per la seconda giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Olimpico, la sfida Roma HJK valida per la seconda giornata della Europa League 2022-23.

Sintesi Roma HJK 3-0 MOVIOLA

FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA

3′ Tiro Zaniolo – Sponda di Belotti per Zaniolo che calcia in una frazione di seconda col mancino dal limite dell’area. Tiro largo che non preoccupa il portiere avversario.

5′ Doppio tiro Helsinki – Hostikka arriva due volte al tiro da fuori area. Il primo viene respinto da un difensore, sulla ribattuta l’attaccante degli ospita manda alle stelle.

12′ Ammonizione Helsinki – Pasticcio in difesa dei finlandesi con Belotti che ruba palla. Il Gallo viene steso da Tenho che si becca il primo giallo della partita.

14′ Espulsione Helsinki – L’arbitro Petrescu viene richiamato al Var per visionare il fallo di Tenho. Dopo il monitor, il direttore di gara decide per chiara occasione da gol ed espelle il difensore.

23′ Sostituzione Helsinki – Esce Hostikka, dentro Peltola.

26′ Ammonizione Roma – Giallo per Ibanez che stende Hetemaj che sfondava centralmente.

27′ Palo Helsinki – Cross in area, la difesa della Roma si fa trovare impreparata e Hoskonen colpisce di testa. Palo incredibile degli ospiti.

32′ Tiro Belotti – Imbucata di Zaniolo col tacco per Belotti. Il Gallo calcia di prima col destro, bravo il portiere a stendersi e a respingere.

39′ Occasione Roma – Imbuca centrale per Zaniolo che a tu per tu col portiere si lascia ipnotizzare e gli spara addosso.

42′ Tiro Roma – Bomba di Cristante col destro dai 25 metri, Hazard si stende e mette ancora in angolo.

TRE MINUTI DI RECUPERO

TERMINA IL PRIMO TEMPO

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

46′ Doppia sostituzione Roma – Dentro Dybala e Smalling, fuori Vina e Ibanez.

47′ GOL ROMA – Azione corale fantastica della Roma, con Pellegrini che fa la sponda per Dybala che calcia di prima intenzione col mancino e infila il pallone nell’angolino.

49′ RADDOPPIO ROMA – Zaniolo vola e sfonda sulla sinistra. Mette in mezzo il pallone che con un rimpallo finisce su Pellegrini che insacca facile facile.

60′ Occasione Roma – Palla illuminante di Dybala nello spazio per Zaniolo che anticipa tutti col destro. Tiro fuori di un soffio.

64′ Sostituzione Roma – Fuori Cristante, dentro Camara.

66′ Tiro Roma – Mancino fortissimo di Matic dalla distanza. Hazard para e mette in angolo.

68′ GOL ROMA – Zaniolo si inserisce ancora tra le linee e crossa basso dalla sinistra. In mezzo all’area sbuca Belotti che a porta vuota insacca il suo primo gol in giallorosso.

69′ Sostituzione Roma – Entra Bove per Pellegrini.

75′ Sostituzione Roma – Entra Abraham, fuori Zaniolo.

83′ Tiro Roma – Palla nello spazio per Abraham che stoppa e calcia col piattone. Centrale, facile per il portiere.

TRE MINUTI DI RECUPERO

FISCHIO FINALE

Migliore in campo: Zaniolo PAGELLE

Roma HJK 3-0: risultato e tabellino

Marcatori: 47′ Dybala, 49′ Pellegrini, 68′ Belotti

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez (46′ Smalling), Viña (46′ Dybala); Cristante (64′ Camara), Matic; Spinazzola, Zaniolo (75′ Abraham), Pellegrini (69′ Bove); Belotti. All. Mourinho. A disp.: Boer, Svilar, Smalling, Abraham, Shomurodov, Celik, Camara, Dybala, Bove, Volpato, Tripi, Faticanti.

HJK HELSINKI (3-4-3): Hazard, Hoskonen (46′ Arajuuri), Tenho, Raitala; Browne, Hetemaj (46′ Halme), Vaananen, Lingman (69′ Boujellab); Soiri (66′ Olusanya), Abubakari, Hostikka (23′ Peltola). All. Toni Koskela. A disp.: Tannander, Yli-Kokko, Riski, Toivo, Tanaka, Boujellab, Peltola, Olusanya, Murilo, Halme, Arajuuri, Terho.

Ammoniti: Ibanez, Hetemaj, Cristante, Halme

Espulsione: Tenho

Arbitro: Radu Petrescu (Romania).

L’articolo Roma HJK 3-0: tris giallorosso, riscattata la sconfitta contro il Ludogorets proviene da Calcio News 24.

