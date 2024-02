La rete segnata dal difensore italiano è stata monitorata anche dal V. A. R. per un possibile offside di attivo di Thuram.

L’Inter ha vinto 4-2 sul campo della Roma: la gara è stata sbloccata da un’incornata di Acerbi che ha sorpreso Rui Patricio. Il goal è stato analizzato al V. A. R. e l’arbitro Guida è stato richiamato al monitor per stabilire l’influenza di Marcus Thuram (in fuorigioco) sul portiere portoghese. Il francese si trovava alla destra dell’estremo difensore col pallone che invece è andato sulla sua sinistra; il figlio d’arte tra l’altro non impediva la visuale all’avversario. Questo deve aver valutato l’arbitro quando ha preso la decisione di convalidare la rete.

L’appello dell’allenatore giallorosso

Daniele De Rossi in conferenza stampa parte dall’episodio per esprimere il suo parere e chiedere anche una modifica del regolamento. “Ho parlato con Guida e gli ho detto che tanti fuorigioco sono stati assegnati, però per me non è mai fuorigioco. L’unica polemica è quella, ne hanno fischiati tanti di fuorigioco così, però secondo me la direzione è quella di convalidare gol così. Il regolamento non è scritto benissimo, ogni toccata o manata in faccia è gialla e tutti per terra, ogni fuorigioco lo vogliamo far sembrare attivo e non è così, dovrebbero aiutarci a riscrivere il regolamento. Questo mi piace un po’ di meno per il giocatore di meno, vorrei rivedere il gol che non l’ho ancora rivisto bene, ma per me era da convalidare. L’ho visto velocemente all’intervallo, la posizione di Thuram non mi sembrava influente, per il calcio mio è gol, per il calcio di oggi è fuorigioco, ma per il calcio che vogliamo inseguire non è fuorigioco”.

