I nerazzurri battono una buona Roma sul suo campo nonostante due infortuni per nulla banali; vediamo le pagelle della squadra di Inzaghi. SOMMER 6,5: rischia la frittata colossale sul cross di Pellegrini ma è salvato dal palo, si esibisce poi in dribbling su Dovbyk. Bravo sul destro del capitano giallorosso, infine congela i 3 punti con il tuffo sul mancino di Soulé nel finale. PAVARD 6: rispetto al solito gioca più attento in difesa. Partita sufficiente. ACERBI 6: abbandona il campo al 26’ per un infortunio muscolare, gara molto tranquilla per quel poco che è stato in campo. (Dal 26’ DE VRIJ 6,5: decisivo a mettere una pezza sul cross di Zalewski, limita alla grande Dovbyk, nessun affanno neanche nel finale, grande gara). BASTONI 6,5: la giocata con cui scherza Dybala a metà primo tempo è classe pura, ottimo nei primi 45 minuti, impreciso nel secondo tempo. (Dal 71’ BISSECK […]

Leggi l’articolo completo Roma-Inter, le pagelle: Lautaro di importanza Capitale, Dumfries arma, Thuram…, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG