Roma Inter si affronteranno sabato sera all’Olimpico: i precedenti rivelano che quando le due si affrontano i gol abbondano

La Roma e l’Inter si sono affrontate in Serie A per un totale di 181 volte, con l’attesissimo match di sabato sera all’Olimpico.

Finora, i nerazzurri hanno registrato 77 vittorie, mentre i giallorossi ne hanno ottenute 50, accompagnate da 54 pareggi. Questa sfida è nota per aver generato il maggior numero di gol nella storia della Serie A, con un impressionante totale di 524 reti segnate in 181 incontri, con una media di 2.9 gol a partita. Negli ultimi confronti, l’Inter ha segnato in 18 occasioni contro la Roma e ha mantenuto l’imbattibilità all’Olimpico per sei partite consecutive. Inoltre, la Roma rappresenta l’avversario contro cui l’Inter ha ottenuto il maggior numero di vittorie (77) e ha realizzato più gol (294) nella sua storia in Serie A.

