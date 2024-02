Roma Inter, l’idea di De Rossi per sorprendere Inzaghi: le probabili mosse di formazione del tecnico giallorosso per domani

Daniele De Rossi continua a studiare la migliore formazione possibile per Roma Inter di domani, per mettere in difficoltà e stupire Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport non esclude qualche possibile variazione rispetto alle scorse formazioni schierate dal nuovo tecnico giallorosso.

In particolare, la novità tattica potrebbe essere l’inserimento di Bove tra i titolari al posto di El Shaarawy, con Pellegrini che sarebbe libero di giocare sulla trequarti e non più sulla mediana.

L’articolo Roma Inter, l’idea di De Rossi per sorprendere Inzaghi: le probabili mosse proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG