Zhang, 100 giorni alla scadenza del prestito con Oaktree: gli scenari per il futuro dell’Inter. Cessione o rifinanziamento?

Sta per giungere la termine il countdown per Steven Zhang, il quale dovrà prendere una decisione entro 100 giorni, quando scadrà il prestito di Oaktree da oltre 300 milioni di dollari compreso di interessi. Tuttosport fa il punto sui possibili scenari per il futuro dell’Inter.

Due le strade percorribili: il rifinanziamento o l’uscita di scena del patrone nerazzurro e una cessione da parte di Oaktree a chi vorrà subentrare. Complicata l’ipotesi cessione del club direttamente da Zhang: i possibili nuovi acquirenti aspetteranno che subentri Oaktree. Intanto la situazione economica del club non è più così disastrosa come un tempo (dei 300 milioni prestati, 100 sono stati inutilizzati) ed anche dal fronte sportivo le notizie e i risultati ottenuti dalla squadra di Inzaghi sono più che positivi.

